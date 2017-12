Em clima de festa, emoção e com gol, Falcão dá adeus à seleção de futsal

O fera Falcão, em clima de muita emoção, deu adeus à Seleção Brasileira de futsal com uma bela apresentação e um gol na vitória por 3 a 2 sobre a Colômbia, no Rio de Janeiro. O ídolo do futsal classificou a carreira, a mais vitoriosa entre os jogadores brasileiros da modalidade, como um "casamento perfeito".

Foram 242 jogos e duas décadas na equipe e uma última atuação, como a maioria das outras, perfeita: um gol logo no primeiro toque de bola.

"Sei da minha importância, mas não é só minha. Espero que a história tenha sido feita da melhor maneira possível. A entrega existiu. Tentei fazer da melhor maneira possível. Acertei e errei, como qualquer ser humano. Ganhei e perdi, como qualquer atleta. Espero ter deixado um legado importante", afirmou, emocionado, ao ser abraçado e jogado para cima pelos companheiros.

A torcida de São Paulo terá sua chance de se despedir do craque. Uma segunda partida de despedida deve ocorrer em data ainda a definir, na capital paulista - possivelmente no segundo semestre. Já a seleção volta às quadras sem o ídolo, mês que vem, na Copa América, na Argentina.