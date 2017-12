Em coma por causa de overdose, fisiculturista tinha frascos de esteroides em casa

Na última segunda-feira, o fasomo fisiculturista Rich Piana, de 46 anos, foi levado às pressas a um hospital por causa de uma suposta overdose de esteróides. Ele, que permanece em coma desde então, detinha 20 frascos de testosterona dentro de sua casa, segundo o site TMZ.

De acordo com a publicação, a namorada de Rich, Chanel Jansen, tentou levantá-lo após ele passar mal, mas, por causa do excessivo peso do atleta, não conseguiu.

Para ela, Rich estava "limpo" desse tipo de substância há alguns anos e confia na recuperação de seu amado: "Eu só quero ele limpo e vivo. Toda a minha família está pensando positivamente e rezando por ele", disse Chanel Jansen em uma rede social.