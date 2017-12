Em comercial de filme, Phelps pede e ganha uma vaga em 'Baywatch'

O supercampeão olímpico de natação Michael Phelps, dono de 28 medalhas, é um dos garotos-propaganda do filme Baywatch, que chega às telas brasileiras a partir do dia 15 de junho.

Phelps participou de um comercial em que pede ao personagem Mitch Buchannon, o famoso personagem de Dwayne 'The Rock' Johnson, um lugar em Baywatch.

“Esse é meu garoto, Michael Phelps. O que você está fazendo aqui?”, diz Johnson, quando o nadador aparece, ao que Phelps responde: “Eu quero. Baywatch”.

Dwayne Johnson, então, brinca com o supercampeão; “Essa não é uma piscina de crianças no Rio. Aqui é a praia, e você tem que merecer”, afirma. Em seguida, “The Rock” apresenta as provas para que Phelps seja aceito no time: segurar o fôlego, nadar e fazer respiração boca a boca. Bem humorado, o nadador responde mostrando parte de sua coleção de medalhas.

Phelps acaba aprovado e, na cena final, aparece com as meninas do filme.

Assista ao comercial: