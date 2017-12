Em festa de aposentadoria, Bolt gasta R$ 28,6 mil em casa noturna de Londres

Para comemorar sua aposentadoria em grande estilo, o maior nome do atletismo de velocidade de todos os tempos levou os amigos para uma balada em uma casa noturna de Londres - e gastou nada menos do que o equivalente a R$ 28,6 mil.

A conta de Usain Bolt e do seu grupo de amigos somou 6.530 libras - e o astro ainda deixou uma gorjeta de 500 libras, totalizando 7.030 libras - e caiu na internet.

As informações foram divulgadas pelo portal do jornal inglês Mirror, que publicou as imagens da conta da festança, que ocorreu na boate DSTRKT, na região do Soho, em Londres.

O grupo consumiu duas garrafas da champanhe Dom Pérignon, cada uma custando 940 libras (cerca de R$ 4.200), além de uma garrafa de vodca, três garrafas de conhaque (500 libras ou R$ 2.200 cada), 18 latas de refrigerante e 23 latas de energético, entre outros itens.

Recentemente, Bolt fez sua despedida das pistas no Mundial de Atletismo de Londres, decepcionando alguns fãs com o terceiro lugar e a medalha de bronze nos 100m rasos e o abandono na final do revezamento 4x100.