Em viagem com filho, Tom Brady visita Muralha da China e luta sumô no Japão

O quarterback Tom Brady, campeão e MVP do Super Bowl LI com o New England Patriots, está fazendo um tour pela China e Japão para promover produtos de patrocinador. Em Pequim, Brady visitou a muralha da China, em companhia do seu filho Jack, de seis anos e da taça Vince Lombardi Trophy, o troféu da NFL.

O marido da modelo brasileira Gisele Bündchen revelou em uma conferência de imprensa o desejo de jogar no país. “Meu sonho é jogar aqui na China algum dia. É um grande evento e eu acredito que muitos chineses adorariam”, afirmou.

Um dos maiores quarterbacks da história, Brady mostrou que não consegue mesmo ficar longe do esporte. Além de praticar tai chi na China, ele lutou sumô com atletas profissionais, em Tóquio. Mas diferente do que acontece em campo, o gigante de 1,93 e pouco mais de 100 quilos não foi capaz de vencer seu adversário.

Tom Brady and visit The Great Wall of China! #TBAsiaTour Uma publicação compartilhada por New England Patriots (@patriots) em Jun 18, 2017 às 8:27 PDT

Great Wall.... ✅ Uma publicação compartilhada por Tom Brady (@tombrady) em Jun 17, 2017 às 7:13 PDT

The sound of silence @beatsbydre Uma publicação compartilhada por Tom Brady (@tombrady) em Jun 20, 2017 às 3:22 PDT