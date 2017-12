Empresa de Kelly Slater vai construir piscina para surfe na Austrália

A Kelly Slater Wave Company (KSWC), empresa pertencente ao multicampeão e lenda do surfe Kelly Slater, 11 vezes campeão mundial, iniciou a construção em Brisbane, Austrália, de uma piscina que será capaz de gerar diversos tipos e tamanhos diferentes de ondas, para a prática do surfe.

O protótipo é apenas um de uma série de espaços semelhantes que a companhia pretende construir, e deve ficar pronto já no fim de 2017. O surfista Mark Occhilupo, campeão do mundo em 1999, é um do principais apoiadores da empresa australiana.

No centro, a piscina tem uma espécie de gerador de ondas, que utiliza uma nova tecnologia que permite até 2.400 ondulações por hora. O próprio Occhilupo ajudou a projetar um tipo especial de onda, que o equipamento poderá reproduzir.

Slater recentemente abriu um outro espaço projetado por sua empresa, com uma piscina capaz de gerar ondas perfeitas para surfe, próximo da costa da California (EUA), mas não informou se o local será aberto ao público. O equipamento é capaz de produzir ondas que correm por mais de 30 segundos.

Confira o vídeo: