Encontro de canadenses na NHL é palco de acerto de contas violento

As brigas são uma tradição na NHL, liga norte-americana de hóquei sobre o gelo. Neste sábado, a partida entre Vancouver Canucks e Toronto Maple Leafs foi palco de uma espécie de acerto de contas. Durante o segundo período, Matt Martin, dos Maple Leafs, começou a trocar socos com Erik Gudbranson, dos Canucks. A luta foi curta, mas nenhum dos dois economizou nos golpes.

O encontro entre eles estava praticamente certo. Isso porque no jogo entre as franquias em novembro, Martin partiu para cima do novato Troy Stecher, muito menor que ele, causando uma briga generalizada (veja vídeo abaixo). À ocasião, Gudbranson critiou Martin por escolher Stecher.

A contrário das ligas europeias ou disputas por seleções, jogadores na NHL não são expulsos automaticamente por brigarem. Há também regras para que elas aconteçam, como não usar as luvas ou os sticks (tacos) como armas. Os brigões são suspensos por cinco minutos e um jogador será expulso apenas se brigar por três vezes na mesma partida.