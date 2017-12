Inter de Milão entrega 'Diário de Anne Frank' antes de partida pelo Italiano

No último domingo, durante o jogo contro o Cagliari no Estadío Olimpico, a torcida da "curva sud" da Lazio, umas das mais radicais do futebol italiano, mostrou adesivos antissemitas com a foto de Anne Frank vestindo a camiseta da equipe rival, a Roma, provocando uma grande discussão na Italia.

Em resposta ao ocorrido, julgado inaceitável tambem pelo governo italiano, antes do jogo do Inter contra a Sampdoria, os jogadores de ambas equipes entregaram o livro o "Diário de Anne Frank" para as crianças que os acompanharam na entrada no campo, em uma ação de solidariedade pela comunidade hebraica.

+ Com dois de Icardi, Inter vence a Sampdoria e é líder provisória no Italiano

+ 'O Diário de Anne Frank' será lido em estádios de futebol na Itália

+ Immobile marca duas vezes e comanda vitória da Lazio sobre o Cagliari

Os insultos racistas e antissemitas provocaram uma grande polêmica na Italia, e o presidente da Lazio, Claudio Lotito, imediatamente condenou essa iniciativa sublinhando como a memoria daquela tragédia nao deveria nunca ser ofendida. A Lazio confirmou também que seus jogadores usarão durante aquecimento para a partida diante do Bologna nesta quarta-feira, 24, uma camisa em memória a Anne Frank.

Outras equipes italianas aifrmaram que pretendem empreender mais inicitivas desse tipo na rodada, a fim de sensibilizar o público sobre as tématicas do racismo e do antissemitismo.