Erro em tradutor faz delegação da Noruega receber 15 mil ovos

Sanduíches de ovos. Bacon e ovos. Salada de ovos. Ovos na torrada. Ovos mexidos ou fritos. A equipe da Noruega nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang vai ter um cardápio bastante limitado. Tudo por conta de um erro em uma ferramenta de tradução online, que confundiu 1.500 ovos, por 15 mil.

Com a chegada de tantos ovos na sede da Olimpíada de Inverno deste ano, o norueguês Tore Ovrebo, chefe de missão, teve dificuldades para decidir o que fazer com a encomenda. "É um mal-entendido e não algo de que precisávamos, foi um zero a mais na encomenda, então passou de 1.500 a 15 mil", explicou.

De acordo com a agência Reuters, a delegação da Noruega conta com 121 pessoas, então seriam 124 ovos para cada um. "Eles provavelmente usarão, eu acho, e não sei, talvez as pessoas que nos forneceram os levará de volta. Não é um grande problema", completou Ovrebo.

O episódio chegou a ser divulgado pela imprensa internacional tomou conta das redes sociais, chegando até a entrar no Moments do Twitter.

Veja a repercussão:

The Norwegian Winter Olympics team ordered 15,000 eggs by mistake thanks to a Google Translate error https://t.co/rt6i4lfonS vía @BIUK — ᖴᖇᗩᑎK GᑌIᒍᗩᖇᖇO (@frankInnovacion) 8 de fevereiro de 2018

From NewsOK: Norwegian Olympics team orders 15,000 eggs by mistake - The chefs for the Norwegian Olympic team were left with egg on their faces after a grocery order got lost in translation. Keeping a team of finely tuned athletes fed and happy throug... https://t.co/iI5FFMkQoy — Mitch's Muse (@nmitch) 8 de fevereiro de 2018