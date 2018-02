Escola é fechada nos EUA após ameaça de ex-jogador da NFL 

Jonathan Martin, ex-jogador da NFL, publicou a foto de uma arma com munição em seu perfil oficial no Instagram nesta sexta-feira. Na publicação, ele chegou a marcar outros dois atletas e a escola em que estudou no colegial.

+ Academia de Futebol do Palmeiras promove primeiro Torneio de Futebol Feminino

+ FERA TRICOLOR: a melhor opção para ocupar o cargo de Dorival no São Paulo

+ Cavani e Di María celebram aniversário com festa temática em Paris

Incognito e Pouncey foram os jogadores marcados na imagem, acompanhada por uma mensagem críptica sobre as consequências de bullying.

Após o post, Martin foi detido pela polícia de Los Angeles. A Harvard-Westlake, escola marcada na publicação, optou por fechar as portas nesta sexta-feira por motivos de segurança após a ameaça e encerrar todas as atividades do local.

Vale lembrar que a decisão da Harvard-Westlake vem dias após um atirador matar 17 pessoas em um colégio na Flórida.