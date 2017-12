'Escrevi meses antes que seria campeão olímpico', diz Thiago Braz, ouro no Rio

Thiago Braz protagonizou um dos momentos mais emocionantes da Olimpíada do Rio de Janeiro ao, na noite do dia 15 de agosto, superar o recordista mundial Renauld Lavillenie e conquistar a inédita medalha de ouro para o Brasil no salto com vara. E ele, que nesta terça-feira assinou contrato com o Esporte Clube Pinheiros, revelou que "já sabia" que seria campeão olímpico.

"Em janeiro do ano passado, eu escrevi no meu celular que eu ia ser o primeiro do mundo e campeão olímpico. Eu coloquei um objetivo e fiz de tudo para isso se tornar realidade. Os resultados ruins me serviram de ensinamento, eu fui adquirindo experiência e consegui o salto perfeito bem no dia da Olimpíada", revelou o atleta, em entrevista exclusiva ao Fera. "Era um sonho que eu tinha de saltar mais de seis metros e se confirmou em uma Olimpíada dentro da minha casa. Então não poderia ser melhor", comemorou.

O brasileiro ainda comentou sobre as vaias recebidas por Lavillenie durante os saltos e disse que isso não era motivo para o francês fracassar e que ele usou isso como desculpa por perder: "O pessoal vaiou apenas o último salto. Nos dois primeiros, ele poderia ter feito alguma coisa. Não sei se influenciou tanto", indagou, comentando ainda a informação de que o recordista mundial afirmava, antes da prova, que Braz "tinha talento, mas que era um atleta inconstante": "Pra falar a verdade, eu nem li essas notícias. Foi a Ana Paula, minha esposa, que viu. E ela só mostrou pra mim depois que eu competi e ganhei a medalha. Na hora da competição eu nem sabia. Depois eu fique pensando 'nossa, olha o que ele falou de mim, deve ter se arrependido agora'", comentou, aos risos.

Assinando com um clube do Brasil, Thiago tem mais tempo de ficar perto da família e pôde realizar um sonho: visitar o Engenhão, local que oconsagrou como campeão olímpico: "Foi muito emocionante voltar ao Engenhão. Senti todas as lembranças, o público me empurrando aquele dia. Foi gratificante demais pisar naquele lugar novamente", finalizou.