Espanhol é o mais jovem a conquistar três braceletes no mundial de poker

Adrián Mateos não para de bater recordes em sua curta, mas vitoriosa carreira. Com apenas 22 anos, ele se tornou o mais jovem jogador a conquistar três braceletes no mundial de Poker, saindo vitorioso no Evento #15 (US$ 10.000 No Limit Hold'em Heads-Up Championship) para receber US$ 336.656,00 (R$ 1,1 milhão, na cotação atual).

"Acho que é muito difícil ter três braceletes e eu tenho, então estou muito feliz", disse o jovem após a conquista.

Com apenas 19 anos, o espanhol conquistou seu primeiro bracelete da World Series Of Poker, ficando com o título do Main Event da WSOP Europe 2013, recebendo 1 milhão de euros (R$ 3,69 milhões, na cotação atual). Ano passado, Mateos conseguiu sua segunda joia dourada, dessa vez batendo o gigantesco field do evento Summer Solstice, ficando com US$ 409.171,00 (1,34 milhão, na cotação atual).