ESPN Brasil terá programação especial durante o 'Dia Star Wars'

O dia 4 de maio é conhecido pela comemoração do dia internacional dos fãs de Star Wars. A data remete ao bordão "May the force be with you", traduzido para o português como "Que a força esteja com você". Para celebrar o dia e o mês que marcará os 40 anos do lançamento de um dos maiores fenômenos da história do cinema, a ESPN realizará uma série de atividades especiais em sua programação.

Ao longo desta quinta-feira, os programas jornalísticos da ESPN Brasil terão conteúdo relacionado aos filmes, convidados especiais, além de customização dos cenários de atrações como Bate Bola e SportsCenter. Além disso, destaque para a contagem regressiva para a estreia de "Star Wars - Os Últimos Jedi", em 14 de dezembro.