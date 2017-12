ESPN inova e fará primeira transmissão em realidade virtual com avatares

Investindo em tecnologia, a ESPN se tornará, nesta quinta-feira, a primeira emissora esportiva brasileira a realizar uma transmissão interativa em realidade virtual. O "teste" será no 'ESPN & Cairo Virtual Show', que contará com apresentação de Everaldo Marques e participação de Cairo Santos, brasileiro que joga pelo Kansas City Chiefs, da NFL. Por meio da iniciativa intermediada pela LX Sports Group, agência de marketing esportivo global, fãs de esporte de todo o Brasil e Estados Unidos poderão interagir com perguntas por meio de dispositivos de realidade virtual.

"A ESPN quer trazer os fãs de esportes para dentro dos nossos estúdios, criando uma inédita forma de interação e dando um passo à frente na oferta de conteúdo multiplataforma. Nossa característica é a inovação para melhor atender aos nossos fãs", destaca João Palomino, Vice-Presidente de Jornalismo e Produção da ESPN no Brasil.

Narrador da NFL nos canais ESPN, Everaldo Marques comandará a entrevista com Cairo Santos em estúdio virtual com a participação de fãs de esportes por todo o Brasil. "Ao mesmo tempo em que estou acostumado com o dia a dia da TV, estou ansioso para participar de experiência inovadora envolvendo realidade virtual, com a presença de um avatar meu, do Cairo e dos fãs de esportes. O futebol americano é um dos esportes que mais utiliza tecnologia em questões de arbitragem, uniformes, capacetes e tem tudo a ver com este evento", ressalta Everaldo.

Único brasileiro a atual na NFL, Cairo Santos foi outro que se empolgou com a iniciativa: "É sempre muito importante o apoio e carinho dos fãs durante toda a temporada. Mesmo com a distância, consigo sentir as boas vibrações e energias enviadas por eles, que são decisivas para cada chute dado por mim. Dessa vez, a distância não será um problema, já que fãs e amantes da bola oval do mundo todo poderão participar de um evento único, com contato direto conosco sem sair de suas casas", destaca Cairo.

Para participar do programa, os fãs precisam contar com equipamentos de realidade virtual como Samsung Gear VR e Daydream by Google, HTC Vive, Oculus Rift. Fãs que não possuam esses equipamentos poderão acompanhar o evento em 2D via aplicativo AltspaceVR ou pela fanpage MundoESPN no Facebook.