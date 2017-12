Esporte ou selvageria? Jogadores de hóquei ficam ensanguentados após briga

O hóquei é um esporte onde é permitido os jogadores se enfrentarem em duelos corpo a corpo, o que por muitas vezes proporciona cenas absurdas como as protagonizadas por Sam Bennett, do Calgary Flames e Jacob Trouba, do Winnipeg Jets. Um vídeo, que está se tornando um viral, mostra os dois jogadores trocando socos, enquanto os árbitros e seus companheiros observam de perto.

A história termina com ambos os jogadores com um rosto ensanguentado, um deles até perdeu o capacete. Vale lembrar que na NHL, principal liga de hóquei dos Estados Unidos e Canadá, as lutas são toleradas desde que os envolvidos removam as luvas e não usem os tacos para golpear o adversário. Apesar de haver certas regras para o duelo, fica a pergunta: Isso é esporte?