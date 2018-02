Esquiador resgata 90 cães de fazenda de abate na Coreia do Sul

O esquiador norte-americano Gus Kenworthy - que ficou fora do pódio nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, mas roubou a cena ao beijar o namorado após a prova, numa transmissão ao vivo, para milhões de pessoas - voltou a aparecer nas manchetes dos portais sul-coreanos nesta terça-feira.

Juntamente com o namorado, Mattew Wilkas (o casal ainda está na Coreia do Sul), Gus resgatou cerca de 90 cães que viviam em uma fazenda de abate no país, onde o consumo de carne de cachorro é apreciado por parte da população.

Existem mais de 17 mil fazendas do tipo na Coreia do Sul, que funcionam como criadouros e abatedouros de cães. Em alguns destes locais, os cães sofrem maus tratos, frio, fome e depois são mortos a choques elétricos.

Os cachorros resgatados por Gus e Mattew serão levados para o Canadá, em parceria com a Humane Society International (HSI), entidade de direitos animais que participou da ação. Lá, eles ganharão novos lares. Um dos cães resgatados, uma fêmea, foi adotada pelo próprio atleta e pelo namorado, e batizada de Beemo. Irá morar com os dois, nos Estados Unidos.

Na edição passada dos Jogos de Inverno, disputada em Sochi, na Rússia, Gus tinha realizado uma ação do tipo. Ele resgatou uma cadela abandonada, juntamente com os dois filhotes. Os cães, hoje, vivem na casa da mãe do esquiador.

A HSI divulgou outras fotos da ação. Confira: