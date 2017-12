Estado de São Paulo é tetracampeão das Paralimpíadas Escolares

A delegação do Estado de São Paulo foi a campeã das Paralimpíadas Escolares de 2016 e se tornou a maior vencedor da história dos Jogos, com quatro conquistas. As competições neste ano aconteceram entre os dias 22 e 25 de novembro, no Centro Paralímpico Brasileiro, na capital paulista. Ao todo, os "anfitriões" conquistaram 136 medalhas, sendo 74 de ouro, 48 de prata e 14 de bronze, totalizando 432 na classificação final. Atrás de São Paulo ficou Santa Catarina, seguido do Rio de Janeiro.

Ao todo foram disputadas oito modalidades (atletismo, bocha, futebol de 7, goalball, judô, natação, tênis de mesa e tênis em cadeira de rodas). Podiam participar das competições estudantes de 12 a 17 anos com deficiência física, visual ou intelectual matriculados no ensino médio ou fundamental de escolas públicas ou particulares.

Esta foi a oitava edição das Paralimpíadas Escolares, maior competição do gênero na América Latina. Além de São Paulo (2009, 11, 15 e 16), Rio de Janeiro (2010, 12 e 13) e Santa Catarina (2014) também já venceram os Jogos.