Estrela de 1ª transmissão em realidade virtual, Cairo Santos vibra: 'Foi único'

Apostando cada vez mais em tecnologia, a ESPN realizou, na noite desta quinta-feira, sua primeira transmissão interativa em realidade virtual. O escolhido para estrelar tal novidade foi Cairo Santos, único brasileiro a atuar na NFL, a maior liga de futebol americano do mundo, que se disse muito feliz com a novidade.

"Foi uma experiência única. A gente dá tanta entrevista, mas passar por algo como isso foi bem diferente. A gente aprende a ver de uma outra maneira. Tem uma plateia, parece que estamos em um talk show", comentou o empolgado jogador do Kansas City Chiefs, que já se mostrou disposto a novas experiências desse tipo: "Foi bem engraçado. A gente via os robozinhos mexendo as mãos. A transmissão foi totalmente descontraída e eu gostaria de fazer mais vezes".

Everaldo Marques, narrador da ESPN responsável por conduzir a transmissão, comemorou o fato dessa novidade ter sido implementada por meio da NFL: "O futebol americano é um dos esportes que mais utiliza tecnologia em questões de arbitragem, uniformes, capacetes e tem tudo a ver com este evento".

O programa, batizado de 'ESPN & Cairo Virtual Show' foi feito através de equipamentos de realidade virtual e, para quem possui esse tipo de aparato, era possível interagir na transmissão com perguntas vindo de todas as partes do mundo.