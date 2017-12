Estrelas do esporte norte-americano celebram o 'Dia Nacional do Filhote'

O Brasil não é o único país que tem dias especiais dedicados as temáticas mais diversas. Nesta quinta-feira, os Estados Unidos celebram o "Puppy Day" (Dia Nacional do Filhote). Jogadores, equipe e ligas esportivas norte-americanas aproveitaram a data para comemorar com seus bichinhos em fotos e vídeos divulgados nas redes sociais.

James Harden e Klay Thompson foram alguns dos astros da NBA que publicaram imagens ao lado de animais. Atletas da liga de hóquei e o time do Dallas Cowboys também registram o momento. Até mesmo os atletas durões do UFC, como Nathan Diaz participaram da brincadeira.