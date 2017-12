Estudantes participam de competição com barcos movidos a energia solar

Entre os dias 5 e 11 de dezembro, 19 equipes participarão do Desafio Solar Brasil, competição apenas com barcos movidos a energia solar, organizada anualmente pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A 9ª edição do será sediada em Búzios, no Rio de Janeiro, e será dividida em sete etapas com percursos de até 12 quilômetros. Cerca de 250 jovens participarão do campeonato, com equipes do Rio, de Santa Catarina, Amazonas e Pará.

Segundo Weules Correia, coordenador de um projeto que fez de Búzios centro de pesquisa e desenvolvimento de redes inteligentes de distribuição de energia, "a competição testa o conhecimento dos estudantes em física, matemática e química". Para ele, o torneio "também possibilita que os alunos desenvolvam noções de administração, comunicação, liderança e empreendedorismo".