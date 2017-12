Após vitória heroica no Super Bowl, torcedor tatua rosto de Brady nas nádegas

Com a vitória histórica (e heroica) do New England Patriots sobre o Atlanta Falcons no Super Bowl 51, com direito a ingredientes de tensão, drama e superação, centenas de torcedores da equipe de Boston estão fazendo tatuagens para mostrar seu amor eterno à equipe.

Dois dias depois de o mundo ter assistido a maior virada da história em uma final da NFL (e a consagração do Patriots com seu sétimo título), vários estúdios da cidade registraram alta no movimento.

Entre os que mais tiveram aumento, o Boston Barber & Tattoo Co., onde dezenas de torcedores apareceram - e lá houve até quem pediu para tatuar o rosto do herói da equipe, Tom Brady, no bumbum. As informações são do portal iG.

Além da cara de Brady num lugar, digamos, pouco comum, outros apaixonados tatuaram braços, pernas e até a parte interna da boca com símbolos alusivos à vitória do time da casa.

Após estarem perdendo por 28 a 3 até o intervalo, os Patriots conseguiram reação jamais vista em um Super Bowl antes. Nos últimos dois períodos da partida, Brady - eleito o melhor jogador da final - levou a equipe a alcançar a um empate de 28 a 28 no tempo normal. Depois, comandou o time para a vitória por 34 a 28.

Tamanha foi a comoção gerada com a superação do Patriots na final que dois produtores já pensam em transformar a história em filme.