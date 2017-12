Evento fitness do Canadá chega em São Paulo e premia pessoas que emagreceram

A World Beauty Fitness and Fashion (WBFF) está desembarcando no Brasil pela primeira vez. O evento canadense, que acontece no dia 21 de outubro, premia "belezas das academias" em cinco categorias: Fitness Model, MuscleModel, Diva Bikini, Diva Fitness e Tranformation. Os três primeiros ganhadores de cada categoria receberão um prêmio em dinheiro.

Com o intuito de se aproximar do público, a categoria Transformation premiará a pessoa com a melhor história de vida e de emagrecimento. Apenas maiores de idade podem participar. A perda de peso mínima é de 4,5 quilos. O prêmio é de R$ 8.000.

O evento é uma realização da Integralmédica, empresa de suplementos nutricionais. "Será um grande show de entretenimento”, afirmou Carlos Tomaiolo, diretor de marketing da Integralmédica. A apresentação fica por conta de Felipe Titto.

Karina Fionrentini, Michelly Crisfepe, Renan Corrêa, Renata Spallicci e Rodrigo Sangion são os embaixadores da WBFF no Brasil.

Os ingressos estão à venda no site do Tickets For Fun pelo valor de R$ 70. Estudantes e idosos pagam meia entrada. O evento está marcado às 19h, no Anhembi, em São Paulo.