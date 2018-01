Força Bruta: evento reúne os atletas mais fortes do mundo em São Paulo

O Força Bruta, evento de strongman, chegará em São Paulo neste domingo. O desafio, que reúne dos atletas mais fortes do mundo, colocará frente a frente os maiores nomes da modalidade do Brasil e da Polônia.

A Praça da Matriz, em Cotia, será palco da competição. Com entrada gratuita, o público poderá acompanhar de perto os atletas. Quem preferir ficar em casa também não perderá o evento, ele será transmitido ao vivo pela TV Globo, a partir das 10 horas.

Do lado brasileiro o destaque vai para Marcos Ferrari, melhor profissional sul-americano da modalidade desde 2010. Pela Polônia, o atual campeão do Força Bruta, Mateusz Kieliszkowski, que ganhou todas as provas da última edição da competição, realizada em janeiro de 2017, será o desafiante.

O paulista Tiago Aparecido, atual campeão do Desafio "O Homem Mais Forte do Brasil", e polonês Krzysztof Radzikowski, também confirmaram presença.

Entre as fases das três provas que serão disputadas, os atletas terão que passar pelo Martelo de Thor, com pesos de 15 kg em cada mão, levantamento de pedra de 100 kg acima da cabeça e o levantamento de caçamba de lixo.