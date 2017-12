Everaldo Marques, da ESPN, chama Lady Gaga de ridícula e causa polêmica no Twitter

Assim como faz quando Stephen Curry acerta uma cesta de três pontos sensacional, o narrador Everaldo Marques, da ESPN Brasil, usou um famoso bordão para elogiar o show do intervalo do Super Bowl 51: “Palmas, palmas, palmas, o Tocantins inteiro para você, Lady Gaga. Você é ridícula!”

No entanto, este último termo, "ridícula", usado de forma irônica, não foi bem recebido pelos fãs da cantora norte-americana. Em poucos minutos, o nome do narrador estava entre os assuntos mais comentados no Twitter. Diante da repercussão, Everaldo se explicou sobre o termo ao vivo durante a transmissão do Super Bowl. Enquanto isso, os fãs de esportes fizeram as vezes nas redes sociais, tanto de maneira séria como tirando sarro.

Confira alguns tweets sobre a polêmica. E assista a um exemplo do uso do bordão aqui.