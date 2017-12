Ex-astro da NFL arrisca manobra de bicicleta e quase é atropelado por ônibus

Quem acompanhou a NFL nos últimos anos com certeza conhece Marshawn Lynch. O antigo running back do Seattle Seahawks, que se aposentou precocemente ao fim da última temporada, ficou conhecido dos fãs de futebol americano pelo "Beast Mode", por causa de toda a sua potência ao converter touchdowns para sua equipe. E apesar de já não brilhar mais dentro de campo, ainda gosta de sentir toda a emoção do esporte. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, ele aparece fazendo manobras de bicicleta durante sua visita à Escócia. Por causa disso, Lynch quase foi atropelado por um ônibus.

O momento foi gravado por amigos do ex-jogador e o mostra empinando uma bicicleta e ficando apenas com uma das rodas durante um tempo. Depois, aterrissa com segurança, mas leva um susto e, no meio da pista, precisa desviar de um ônibus que trafegava na direção contrária.