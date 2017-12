Ex-astro da NFL rebate 2° home run em três jogos nas ligas menores do beisebol

Com dois títulos no futebol americano universitário, Tim Tebow era visto como um astro em ascensão quando chegou à NFL. Mas não conseguiu repetir o mesmo desempenho, perdeu espaço na liga e decidiu se aventurar no beisebol. A desconfiança continou depois que ele não conseguiu se firmar no New York Mets, e foi transferido para o Columbia Fireflies, uma filial da equipe que joga em ligas menores.

Mas nesse início de temporada, ele parece estar disposto à responder rapidamente seus críticos, já que conseguiu rebater seu segundo home run, em apenas três jogos disputados. Com Tebow inspirado, a equipe venceu a partida por 6 a 0.