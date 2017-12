Ex-atriz pornô é expulsa de jogo de beisebol após 'soco na mandíbula' de fã

Atualmente trabalhando como comentarista esportiva, Mia Khalifa, ex-estrela de filmes pornográficos, passou por um episódio inusitado neste final de semana. Ela foi expulsa do jogo entre Los Angeles Dodgers e Chicago Cubs, pela Major League Baseball (MLB), por ter agredido um torcedor.

De acordo com a imprensa norte-americana, um rapaz pediu insistentemente para tirar foto com ela, que teria se irritado e atingido o rapaz com um soco na mandíbula. A atitude foi vista por guardas do estádio, que pediram para que ela se retirasse.

When we see our exes cars’ parked next to each other... #OutOfBounds #WorldsMostDangerousSportsShow Uma publicação compartilhada por Mia Khalifa (@miakhalifa) em Out 12, 2017 às 9:15 PDT

Aos 24 anos, Mia teve uma carreira rápida na indústria pornô. Hoje em dia, ela ocupa seu tempo comentando eventos esportivos nas redes sociais. Para se ter ideia, apenas no Instagram, ela possui mais de 3,2 milhões de seguidores.