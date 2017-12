Ex-goleiro vai participar dos Jogos Paralímpicos Universitários

O ex-goleiro do São Paulo Bruno Landgraf aos poucos vai recomeçando a sua vida no esporte. Após sofrer um acidente grave de carro em 2006, o goleiro perdeu o movimento das pernas e ficou de cadeira de rodas. Sem largar o esporte, ele virou velejador e participou das Jogos Paralímpicos do Rio. Agora, ele vai disputar a primeira edição dos Jogos Paralímpicos Universitários jogando tênis de mesa.

Segundo Bruno, depois do acidente, nunca mais praticou o esporte, muito menos competiu. Seu intuito em entrar no campeonato é se divertir sem cobranças internas em caso de derrota. O torneio vai acontecer entre 8 e 10 de dezembro e será a sua estreia na modalidade.