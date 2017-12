Ex-jogador da NFL se declara homossexual e diz que 'tirou peso' dos ombros

O ex-jogador da NFL (National Football League) Ryan O'Callaghan, de 33 anos, anunciou que é homossexual ao site norte-americano Outsports, que divulga resultados e entrevistas com atletas LGBTT. Ele se disse aliviado e disse que 'tirou um peso dos ombros' ao falar do tema.

Antes de se aposentar, durante seis temporadas, o atleta defendeu o New England Patriots (de 2006 a 2008) e o Kansas City Chiefs (de 2009 a 2011).

Na entrevista, que mereceu destaque na capa do portal, o atleta diz que muitos outros jogadores gays da NFL acabam não tornando a opção sexual pública, por temor de discriminação. "Ninguém vai presumir que um grande jogador de futebol é gay", disse ao site. "Por isso que um time de futebol é um lugar tão bom para se esconder".

Essa insegurança, no caso dele, fez com que o atleta caísse no vício de remédios, que só abandonou depois de receber ajuda psicológica e terapeutica de profissionais do Chiefs. Foi aí que O'Callaghan adquiriu coragem para falar do assunto abertamente, em público.

"Você precisa ser muito mais forte na hora de ser honesto do que na hora de mentir. Precisei de um tempo para conquistar a força para contar. Você precisa construir um elo de confiança com alguém. Tirei um grande peso dos meus ombros ao contar", disse o atleta, que chegou a pensar em suicídio.

Assista a um vídeo (em inglês) com a entrevista do ex-jogador: