Ex-médico da seleção de ginástica dos EUA se diz culpado por abusos sexuais

Acusado por mais de 100 atletas de abusos sexuais - entre elas a campeã olímpica Gabby Douglas, que classificou os episódios de "muito dolorosos" - o ex-médico da seleção norte-americana de ginástica, Larry Nassar, declarou-se culpado nesta quarta-feira.

Nassar foi a julgamento em uma corte do estado de Michigan - onde por anos atuou na Michigan State University - e foi declarado culpado por sete dos crimes.

Nas últimas semanas, além de Gabby Douglas as ginastas McKayla Maroney, campeã olímpica em Londres-2012 e Aly Raisman declararam terem sido vítimas do médico, que deve ser condenado a, no mínimo, 25 anos de prisão.

Gabby publicou, em seu Instagram, um relato emocionado sobre o tema (em inglês), com a legenda "por favor, escute o meu coração":

A rede de televisão CBS registrou o momento em que Nassar assume os crimes perante o juiz.

Veja:

JUST IN: Former Team USA Gymnastics doctor Larry Nassar pleads guilty after he was accused of sexual assault by gymnasts https://t.co/QDln1ON0fm pic.twitter.com/goCkbfbYPn — CBS News (@CBSNews) 22 de novembro de 2017