Ex-rival de Bolt dá show e corre 100 metros mais rápido do que um cavalo

Dwain Chambers, de 38 anos, foi um dos grandes atletas de sua geração. Porém, acabou tendo a sua carreira no atletismo ofuscada por causa de ninguém menos do que Usain Bolt, tricampeão olímpico nos 100 metros rasos e vencedor de todos os grandes títulos na categoria. Porém, apesar de já estar aposentado, o britânico deu uma mostra de que ainda é muito veloz: ele venceu um cavalo de corrida em uma prova de 100 metros!

Não, você não está lendo errado. Ele realmente superou um cavalo, correndo os 100 metros em 10,36 segundos, nada mal para quem tem o tempo de 10 segundos cravados no Mundial de 2009 como um dos melhores da carreira. Apesar da prova ter sido apenas uma brincadeira, Chambers disse que levou a sério e que realmente queria vencer a prova e mostrar para si mesmo o quanto é capaz: "Na verdade, estava muito nervoso. Por ser um atleta, eu queria vencer e correr o máximo que eu pudesse e pelo máximo de tempo que eu pudesse", disse ele, em entrevista ao jornal The Sun.

No total, foram disputadas três corridas entre Chambers e o animal, com duas vitórias do ex-atleta e uma do cavalo. O velocista afirmou também que "foi um privilégio participar da corrida e que lembrará do momento com carinho no futuro".