EXEMPLO: Espanhol decide doar dinheiro a cada minuto em campo

Hector Bellerin, lateral do Arsenal, deu um grande exemplo de humanidade. Comovido com o incêndio que atingiu um prédio em Londres durante a semana, o atleta decidiu doar uma quantia para as vítimas da tragédia. O montante, porém, depende do quanto ele atuar na Eurocopa sub-21.

Segundo o próprio, ele doará 50 libras, cerca de R$ 210 a cada minuto em que defender a Espanha na competição, que começou nesta sexta-feira. Ou seja: se o atleta do Arsenal estiver em campo durante os 90 minutos nos três jogos da primeira fase, ele já arrecadará 13,5 mil libras para as vítimas.

Como a Espanha é uma das grandes potências da competição, é provável que chegue às fases finais, o que aumenta ainda mais o valor arrecadado por Bellerin. Não sei vocês, mas espero que a "Fúria" vá longe nessa Euro!