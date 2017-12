Torcedor de equipe de futebol americano 'transforma' cão em tigre

Antes do início da temporada de futebol americano universitário são realizadas conferências com treinadores e jogadores. E para chamar a atenção da mídia presente, Ron Samford trouxe seu maltês chamado Tiger Jake com uma pintura que fez o cãozinho ficar parecido com o mascote do time Auburn Tigers.

Perguntado sobre o custo da pintura, o dono do animal brincou que gastou 78 mil dólares em matrícula na escola de veterinária. "É tintura para cabelo, dura oito semanas. É uma corante amigável para animais", explicou o dono de Tiger Jake à SB Nation.