Absolutamente nada tem dado para o Cleveland Browns na temporada 2016/17 da NFL. Após 14 partidas neste ano, a franquia do estado de Ohio perdeu todas. A coisa está tão ruim para os torcedores do time que, neste domingo, a afiliada local do canal de TV CBS recebeu diversas mensagens pedindo para que, ao invés de transmitirem o confronto contra o Buffalo Bills, colocassem no ar a partida entre Pittsburgh Steelers e Cincinnati Bengals, dois dos principais rivais dos Browns. A informação foi divulgada pelo jornalista Daryl Ruiter, que trabalha na rádio 92.3 The Fan, também de Cleveland.

Contando com as três derrotas no final da temporada passada, o Cleveland Browns não vence há 17 partidas. A última vitória da franquia foi em 13 de dezembro de 2015, quando bateu o San Francisco 49ers por 24 a 10, pela Semana 14 da temporada 2015/16 da NFL.

Clevelanders would rather watch Steelers than #Browns. Well done Haslams. CBS affiliate getting bombarded w/ requests for Pitt/Cin game — Daryl Ruiter (@RuiterWrongFAN) 18 de dezembro de 2016

A atual sequência dos Browns já é a quarta pior da história da NFL. Além de Cleveland, também ficaram 17 partidas sem vitórias o St. Louis Rams (atual Los Angeles Rams), entre 26 de outubro de 2008 e 25 de outubro de 2009; e o Washington Redskins, que não venceu entre 30 de outubro de 1960 e 12 de novembro de 1961.