FBI encontra com jornalista camisa roubada de Tom Brady no Super Bowl

O FBI informou que foi achada no México, em posse de um jornalista que estava credenciado para a cobertura da final do Super Bowl, na 51ª edição, a camisa usada na ocasião pelo astro do New England Patriots, Tom Brady, que tinha sido roubada.

A NFL e o órgão de inteligência norte-americano também disseram que com o mesmo jornalista foi achado outra camisa do jogador, usada por Brady na 49ª final do Super Bowl, em 2015, ocasião em que os Patriots venceram o Seatlle Seahawks.

Os dois uniformes, agora, estão em vias de voltar para os Estados Unidos, e o jornalista suspeito do roubo não teve o nome divulgado. Segundo informações do portal ESPN, apenas a camisa usada na final deste ano - que ocorreu no dia 5 de fevereiro, ocasião em que o Patriot venceu o Atlanta Falcons por 34 a 28, depois de uma virada histórica - está avaliada em US$ 1,5 milhão.

O roubo da camisa aconteceu na festa de celebração do título, e virou assunto de polícia nos Estados Unidos, até mesmo com a inclusão do FBI nas buscas.