FERA DO PASSADO: Mito da sinuca, Rui Chapéu foi do caminhão para a TV

Ainda que você seja mais novo, nascido até nos anos 2000, com certeza já ouviu alguém ser chamado de Rui Chapéu perto de uma mesa de sinuca. Mas, afinal, você sabe quem é o verdadeiro Rui Chapéu?

Natural de Itabuna, na Bahia, em 1940, José Rui de Mattos Amorim ficou nacionalmente conhecido entre as décadas de 1980 e 1990 por exibir seu enorme talento no bilhar nas edições semanais do programa "Show do Esporte", da Rede Bandeirantes, comandado pelo narrador Luciano Do Valle.

Além de popularizar de vez a sinuca no País, Rui Chapéu foi responsável por mudar a imagem do esporte, antes visto como exclusivo de malandros e vagabundos.

Em entrevista concedida ao UOL Esporte em 2014, Rui Chapéu conta que começou a jogar sinuca ainda criança, no interior da Bahia. No entanto, só começou a ganhar a vida com isso na década de 1970, quando se mudou para São Paulo e largou o emprego de caminhoneiro e vendeu uma mercearia que era dono.

Durante uma partida em um bar, pessoas ficaram impressionadas com o talento dele e o aconselharam a jogar no centro da cidade. Lá, chegou a clubes da modalidade e jogava com apostas altas, "de R$ 500, R$ 1 mil, US$ 500, US$ 200". As partidas, no entanto, duravam pouquíssimos minutos, dado o alto nível dos atletas.

"Depois de um tempo fiquei no topo, ninguém mais jogava comigo mano a mano. Tinha que ter uma lambuja", conta.

TELEVISÃO

Após participar de um programa de Silvio Luiz, na TV Record, em 1979, Rui Chapéu fechou parceria com Luciano Do Valle e passou a fazer desafios no "Show do Esporte". Um dos mais famosos foi a vitória sobre o inglês Steve Davis, conhecido como Pelé da modalidade e seis vezes campeão mundial. "Ele veio várias vezes aqui e perdi mais do que ganhei. Mas ganhei uma vez de 6 a 1."

Após o fim do "Show do Esporte", Rui afirma que recusou propostas para trabalhar na Inglaterra e também no Japão. "Nunca tive intenção de ser rico. Eu quero dinheiro para trocar meu carro, comprar minha roupa, ir para Bahia, mas não para ficar milionário. Tem cara que troca a vida dele e até a fé do cara lá de cima. Eu não faço isso."

Atualmente, ele vive de apresentações especiais e, só antes delas, é que arrisca algumas tacadas. Quanto às boinas brancas, ele as manda fazer sob medida em um alfaiate. Geralmente, encomenda cerca de uma dúzia no começo do ano.