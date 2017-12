FERA DO PASSADO: Muito antes de Brady, Joe Montana já encantava a NFL

Na semana em que a NFL finalmente encerra o longo período de férias e retorna aos jogos, o nosso escolhido para recordar os feitos esportivos é Joe Montana, considerado por muitos como o maior quarterback de todos os tempos e campeão de quatro Super Bowls.

Draftado pelo San Francisco 49ers em 1979 apenas como a 82ª escolha, o atleta nascido na Pensilvânia realmente não mostrou logo em seu primeiro ano que seria uma grande nome da NFL, anotando apenas um touchdown. Porém, a partir de 1980, o jogo virou completamente para ele, que se tornou um dos atletas mais dominantes de todos os tempos.

Não demorou para vir o primeiro título, em 1982, com uma vitória no Super Bowl para cima do Cincinnati Bengals. Três anos depois, em 1985, Montana e os 49ers chegavam novamente ao topo, superando o Miami Dolphins na grande decisão. A consagração final veio em 1989 e 1990, com mais dois títulos para o time californiano em finais contra novamente o Cincinnati Bengals e o Denver Broncos, em um verdadeiro show, com o placar terminado em 55 a 10.

Como se não bastassem as vitórias, Montana nunca lançou um passe interceptado e nem cometeu um fumble em Super Bowls, tornando-se o primeiro jogador a receber três prêmios MVP (Jogador Mais Valioso) da grande final. Em 1990, ele recebeu da revista Sports Illustrated o prêmio "Sportsman of the Year".

Já veterano, em 1993 ele foi jogar no Kansas City Chiefs, onde voltou a se destacar, sendo convocado pela oitava vez da carreira ao Pro Bowl, uma espécie de "Jogo das Estrelas" da NFL. Em abril de 1995, Montana anunciou sua despedida do futebol americano. Cinco anos depois, foi colocado no Hall da Fama dos jogadores profissionais de futebol americano e teve sua camisa 16 aposentada pelo San Francisco 49ers.

Até hoje, aos 61 anos, Joe Montana é um dos três únicos quarterbacks a ter vencido pelo menos quatro Super Bowls, ao lado de Terry Bradshaw, lenda do Pittsburgh Steelers e Tom Brady, dono de cinco troféus Vince Lombardi e que, aos 40 anos, ainda busca novas conquistas na NFL com seu New England Patriots.