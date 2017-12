FERA DO PASSADO: Nunes, o artilheiro do grande Flamengo de Zico

O Grêmio vai ter a dura missão de tentar o título mundial de clubes diante do poderoso Real Madrid, sábado, nos Emirados Árabes. O trabalho do time gaúcho seria um pouco facilitado se o elenco contasse com o sergipano João Batista Nunes de Oliveira, o Nunes.

+ Confira o noticiário do Flamengo

Centroavante voluntarioso, forte e oportunista, o "João Danado" marcou época no Flamengo, time no qual também ficou conhecido como o "Artilheiro das Decisões".

Nunes não tinha a mesma técnica de Zico, Adílio, Leandro ou Júnior, mas sua determinação e garra o deixavam com grande credibilidade entre os torcedores.

Final era com o camisa 9. Destaque para os gols feitos na decisão do Brasileiro de 80 contra o Atlético-MG, na final do Mundial de Clubes de 81 frente ao Liverpool e no título nacional de 82 diante do Grêmio.