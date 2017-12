Fera no JUBs: portal fará cobertura dos Jogos Universitários Brasileiros

Depois de fazer a cobertura do Rally dos Sertões, o maior da modalidade em solo nacional, o FERA embarca rumo a Goiás para acompanhar os Jogos Universitários Brasileiros 2017 (JUBs), considerada a maior competição da América Latina a nível universitário, que acontece entre os dias 19 e 29 de outubro. Este ano será realizada a 65ª edição dos jogos que irão reunir mais de 5.000 participantes dos 26 Estados e do Distrito Federal, dentre delegações, árbitros, voluntários e comitê organizador nas cidades de Goiânia, Trindade e Aparecida de Goiânia.

Os JUBs contará com 20 modalidades esportivas, sendo 15 individuais e cinco coletivas: futsal, handebol, vôlei, basquete, judô, taekwondo, atletismo, tênis de mesa, xadrez, JUBs Acadêmico, badminton, vôlei de praia, basquete 3 x 3, natação, tênis e esportes eletrônicos, com os jogos Fifa 2017 e League of Legends. No paradesporto, serão contempladas as modalidades natação, tênis de mesa e atletismo.

Infraestrutura e economia

Para realizar o evento, a Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) investirá cerca de R$ 6 milhões na cidade, sendo 60% em hospedagem e alimentação, 25% em materiais, equipamentos e outras despesas da parte técnica e competição e 15% em RH e encargos.

O Governo de Goiás e Prefeituras de Trindade e Goiânia investirão nas praças esportivas, infraestrutura local, transporte interno e cerimônia de abertura, enquanto as Federações Universitárias Estaduais/Estados desembolsarão R$ 1,5 milhão, que envolvem os gastos com ônibus, uniformes e outras despesas das delegações.

Além da prática de esportes, troca de conhecimento e intercâmbio cultural entre os atletas de diferentes regiões do país, o JUBs vai injetar cerca de R$ 10,5 milhões na economia de Goiás. “Desse valor, dois milhões e meio de reais serão gastos pelos cerca de cinco mil estudantes universitários que vão competir no JUBs”, destacou Luciano Cabral, presidente da CBDU.

Cobertura

