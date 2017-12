A torcida tricolor deu um show no apoio ao time e na vibração e empurrou o São Paulo para uma ótima e fundamental vitória no Campeonato Brasileiro neste fim de semana: 2 a 0 em cima do Flamengo, no Pacaembu.

A maioria dos são paulinos entrevistados pelo nosso YouTuber, Pedro Medrado, já acreditava em um bom resultado antes da partida - e nem a chuva atrapalhou.

No fim, a vibração foi incrível. Confira: