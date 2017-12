Fernanda Gentil vai fazer parte do programa 'Saia Justa' do GNT

Apresentadora do "Esporte Espetacular", da TV Globo, Fernanda Gentil vai fazer parte temporariamente do programa "Saia Justa", do canal GNT. A partir do dia 6 de dezembro, ela vai substituir a atriz Taís Araújo, que se despede do programa dia 29 de novembro para se dedicar a outros projetos.

Gentil vai se unir a Astrid Fontenelle, Mônica Martelli e Pitty nos debates semanais sobre o mundo feminino. Em janeiro, durante a programação de verão, Gentil vai se revezar com Ana Paula Araújo, Leilane Neubarth e Andréia Sadi.

Em fevereiro, o programa será reprisado. A atriz Gaby Amarantos assume a apresentação do programa a partir de março.