Filho de Isaquias ganha nome de alemão que tirou dele o ouro na Rio-2016

Avançando com bons resultados no Mundial de Canoagem Velocidade na República Tcheca, o canoísta Isaquias Queiroz, dono de três medalhas nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2017, sendo duas de prata (C1 1000 metros e C2 1000 metros, esta última ao lado de Erlon de Souza), acompanhou pelo WhatsApp o nascimento do filho, Sebastian, em Belo Horizonte.

Isaquias esperava que o bebê fosse nascer após a sua volta ao País. "Sacanagem! Eu falei pra vocês me esperarem. Já vi que eu não tenho autoridade. Muito ansioso pra ver vocês", publicou, em seu Instagram.

Mesmo com a cabeça no Brasil, o único brasileiro a ganhar três medalhas em uma só edição dos Jogos Olímpicos disse estar muito feliz e revelou que a escolha do nome do bebê teve um motivo.

Meus amores ❤️❤️❤️

Sebastian Brendel é o nome do alemão, seu amigo pessoal, e que tirou dele a chance de ficar com o ouro no Rio. "Ele ficou surpreso", disse Isaquias, que contou ao amigo sobre o nome escolhido para o filho.

Isaquias compete neste sábado, na final da prova do C1 1000 metros, que será realizada às 6h08 (de Brasília). Todos os outros brasileiros que competiram na parte da tarde (no horário checo) desta quinta-feira também se classificaram para finais de outras provas deste Mundial. Andrea Oliveira e Angela Silva passaram para a final A do C2 Feminino 500m, enquanto Wagner Souza avançou à decisão B do K1 Masculino 1000m.