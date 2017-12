Fisiculturista erra salto, quebra pescoço e morre em apresentação; assista

Uma verdadeira tragédia foi registrada no último sábado na África do Sul. Sifiso Lungelo Thabete, fisiculturista campeão mundial em sua categoria, tentou dar um salto antes de sua apresentação, caiu de mau jeito e morreu.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, dá para ver o momento que o atleta se prepara para se apresentar e tenta dar o salto de costas. Como ele erra, se choca com o chão com violência com as costas e a cabeça, o que causa uma lesão em seu pescoço. O impacto foi tão forte que ele morreu na hora, sem dar tempo sequer de receber atendimento.

De acordo com relatos, o salto antes da apresentação era a marca registrada de Thabete, um dos grandes nomes do fisiculturismo mundial.