Fisiculturista morre engasgado com comida nos Estados Unidos, diz polícia

O fisiculturista norte-americano Dallas McCarver, campeão da modalidade em diversas ocasiões e considerado um dos mais famosos do mundo, foi encontrado caído em sua casa na Flórida, na noite desta terça-feira. De acordo com as autoridades locais, McCarver teria se engasgado com comida, o que teria provocado sua asfixia.

A morte do norte-americano é mais uma das tragédias recentes a chocar o mundo do fisiculturismo, após a morte de uma atleta por dieta inadequada, a notícia de um fisiculturista que luta pela vida pelo uso de esteróides e a morte de um atleta que errou um salto e quebrou o pescoço.

A notícia da tragédia foi confirmada pela namorada de McCarver, a também fisiculturista e lutadora Dana Brooke, estrela do WWE. Segundo ela, quem encontrou McCarver inconsciente no chão da cozinha, caído de bruços e com restos de comida na boca, foi o bodybuilder australiano Josh Lenartowicz, um amigo do casal. Foi ele que levou o atleta para o hospital.

Os médicos tentaram reanimar o atleta de 26 anos, mas ele foi declarado morto algumas horas depois.

Josh estava hospedado na casa de McCarver para que ambos se preparassem para o Mr. Olympia 2017, competição mundial de fisiculturismo que acontece em setembro, em Las Vegas.