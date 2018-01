Aposentado das pistas, conheça a nova carreira de Usain Bolt

Usain Bolt deixou as pistas em agosto de 2017. Agora, decidiu voltar ao mundo dos esportes apostando em outra carreira. O maior velocista de todos os tempos vai integrar o circuito profissional de pôquer.

A revelação foi feita pelo próprio jamaicano durante um torneio em Bahamas. "Não sou o melhor jogador de pôquer, mas estou treinando, só usando fichas normais. Nunca joguei por dinheiro", contou em entrevista ao Daily Express.

"É um pouco assustadora a quantidade de dinheiro que os caras apostam nas grandes ligas. São milhões. As pessoas dizem para você permanecer em sua área, mas assim você nunca testa seus limites e aprende coisas novas", completou.

Além do pôquer, Bolt também pretende se arriscar no futebol. O atleta vai começar a treinar no Borussia Dortmund, em uma campanha de seu patrocinador, mas já revela que sonha em vestir a camisa do seu time de coração.

"Vou fazer uns treinos com o Dortmun e isso vai determinar se sigo com a carreira. Um dos meus maiores sonhos é assinar com o Manchester United. Se o Dortmund dizer que sou bom o suficiente, então eu vou me esforçar", contou Bolt.