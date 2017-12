Foto incrível mostra vitória de ciclista no Tour de France por 0,0003 segundo

Observe bem a foto acima: quem ganhou a sétima etapa do Tour de France, tradicional competição do ciclismo mundial? As duas bikes que aparecem juntas na linha de chegada são as do alemão Marcel Kittel e a do norueguês Edvald Boasson Hagen.

Após muita análise, o "empate" entre os dois foi decidido por simulações de computador e a organização da prova acabou decretando a vitória de Kittel por 0,3 milisegundo (ou 0,0003). Isso depois de uma prova de 213,5 km,

É como se um segundo fosse dividido em 10 mil partes - e a vantagem de tempo do alemão consistiu em apenas três dessas partes.

Em movimento, claro, foi totalmente impossível dizer quem cruzou a linha em primeiro lugar. Confira o vídeo da chegada da etapa: