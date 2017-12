Fox Sports fará noventa minutos de silêncio no horário da partida da Chape

Segundo matéria do UOL Esporte, às 21:45 desta noite, horário em que estava marcado o primeiro jogo da final entre Atlético Nacional e Chapecoense, a FOX Sports faz 90 minutos de silêncio. Isso mesmo, o canal deixará a tela preta com a hashtag #90minutosdesilencio e um cronômetro mostrando marcando o tempo que duraria a cobertura da partida.

O acidente de avião que matou quase todo o time da Chapecoense, também levou importantes personalidades do jornalismo. Dos 20 jornalistas falecidos com a tragédia, seis eram integrantes da emissora brasileira FOX Sports, que iam cobrir a final no estádio Atanásio Girardot. São eles: Victorino Chermont, Rodrigo Santana Gonçalves, Deva Pascovicci, Lilacio Pereira Jr., Paulo Julio Clement e Mário Sérgio.