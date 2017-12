Franquia da NFL paga US$ 10 por hora para fãs retirarem neve do estádio

O Buffalo Bills, franquia da NFL, convocou os torcedores a ajudarem a retirar a neve do estádio neste final de semana. O detalhe é que o clube pagará US$ 10 (R$ 33,93) por hora para cada torcedor que for ajudar na limpeza do New Era Field, neste sábado e domingo. Além disso, almoço e lanche serão servidos de graça no local. Melhor ainda: se você trabalhar por pelo menos quatro horas, ganhará um ingresso para ver o jogo entre os Bills e o Cleveland Browns.

As únicas exigências é ter mais de 18 anos e algum documento de identidade. Caso seja mais jovem, basta levar uma autorização dos responsáveis. Este é o segundo ano seguido que os Bills realizam tal ação com os torcedores.