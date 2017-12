Gabriel O Pensador ajuda a socorrer surfista acidentado na Indonésia

O músico Gabriel O Pensador ajudou no resgate do surfista norte-americano Christian Enns, que desmaiou após bater a cabeça numa sessão de surfe no arquipélago de Mentawai, na Indonésia. O local é conhecido pelas ondas "tubo", ótimas para a prática da modalidade mais desafiadora do esporte, e fica a 150 km de Sumatra, na costa do país.

Gabriel, que é surfista há muitos anos, foi inclusive muito elogiado pela habilidade ao domar as ondas na região do Kandui Villas, resort que fica na área e recebe surfistas profissionais de todo o mundo. O rapper, que fazia uma surf trip na área, praticava no mar quando ouviu os gritos de socorro de outro atleta, o português Nic Von Rupp. Rupp tentava ajudar Enns, que se desequilibrou, bateu a cabeça e desmaiou, ao desaparecer num tubo. As informações são do Globoesporte.

"Rolou um momento de tensão. Quando chegamos para surfar e estavam bombando uns expressos, poderosos e assustadores, mas muito perfeitos, ouvi uns gritos. Eu tinha pulado do barco, mas não tinha visto a onda, aí vi o Nic (Von Rupp) resgatando o cara ali na zona de impacto. Continuei a ouvir os gritos de "help" e vi que era sério", relatou o cantor

"Vi o cara com um corte na cabeça, sendo trazido, sangrando muito, totalmente grogue, com perda momentânea de memória. Depois, soube que ele tinha desmaiado. Ficou embaixo d'água por duas ondas, quebrou a costela, machucou as duas pernas", disse Gabriel ao portal.

Gabriel, que numa viagem anterior já tinha, ele próprio, sofrido um acidente na região, foi um dos destaques entre os surfistas nas desafiadoras ondas de Mentawai. "Fiquei felizaço por ter passado um tempão no tubo e completado algumas ondas", afirmou.