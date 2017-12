Gaivota invade jogo da MLB e quase é atingida por bolinha a 144 km/h

Por pouco, a vitória por 6 a 5 do Oakland Athletics sobre o Minnesota Twins, pela MLB, neste domingo, 30, não foi palco de uma tragédia animal.

Uma gaivota quase foi atingida em cheio por uma bolinha lançada a 144 km/h (90 mph) pelo arremessador Tyker Duffey, dos Twins. Quem também se deu mal no lance foi o jogador Khris Davis, dos A's, que teve a visão atrapalhada pelo animal e não conseguiu rebater de maneira correta.

O Oakland Coliseum, por sinal, estava sofrendo com uma invasão de gaivotas que a todo momento voavam no meio do campo. Aliás, o receptor dos Twins, Chris Gimenez, foi atingido por fezes dos pássaros em um momento do jogo.

Sempre que um lance desse acontece, é impossível não lembrar do fatídico arremesso de Randy Johnson, em 24 de março de 2001. Em uma partida da pré-temporada da MLB contra o San Francisco Giants, o então lançador do Arizona Diamondbacks acertou e matou na hora um pássaro que passou em frente à sua bolinha de mais de 145 km/h, que ia na direção de Calvin Murray.